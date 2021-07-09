Фронтвумен Go_A Катя Павленко розбурхала фанатів незвичайним кадром у зухвалій позі
В одну мить 32-річна солістка групи Go_A, яка брала участь у "Євробаченні", прокинулася знаменитою на весь світ. Пісня "Shum" стала хітом і очолила рейтинг найпопулярніших треків на сервісі Spotify після фіналу пісенного конкурсу. Тепер "розпещені" користувачі Мережі чекають від Каті ще більших успіхів, смачних кадрів і сміливих одкровень.
Так, дівчина змусила публіку випасти в осад, показавши студійне фото в чорному боді. Співачка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Павленко сіла навпочіпки, зухвало розставивши ноги. При цьому у неї на голові був огороджувальний помаранчевий конус, а за спиною на стіні красувалися рамки з футболками відомих футболістів.
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Коментуючі розпалися в компліментах:
"ого, у вас класні пости о 2 ночі"
"королева у своїй короні 👑"
"Вау! Катя ви прекрасні 😍😂"
"Крашиха 😍"
"Катя, ваші фотографії - це просто окремий вид мистецтва😍 😍 😍 ви - незвичайна людина! Просто диво❤️"
"богиня 🤍🙈"
"на секунду здалося, що це Даміано😂❤️"
"Хм. Жорсткі умови, у вас, на Березняках. 😮"
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