Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан заінтригувала домашнім образом
Слава 28-річної красуні в Мережі набирає обертів. Дівчина "вчиться" бути блогером і звикає до своєї популярності. Як відомо, Аня з Мішею продовжили будувати відносини, що зародилися під час проєкту, і зараз живуть разом у Києві ("Холостяку" довелося піти на компроміс і переїхати до своєї коханої з Харкова). Парочка насолоджується "цукерково-квітковим" періодом, подорожують разом і відвідують VIP-тусовки, на які їх тепер частенько запрошують.
Зараз Заливако з Богдан знаходяться в гостях у мами останньої. До речі, Міша дуже швидко знайшов спільну мову з гіпотетичною тещею. Аня тим часом активно виставляє кадри в Instagram. Так, у своїх нових "сторіз" дівчина показала домашній образ - такою її бачить тільки "Холостяк", передає Politeka.net.
Богдан позувала в білому махровому халаті, очевидно відразу після душу. Вона звабливо приспустила його на плечі й поманила ніжною лінією шиї. На обличчі у дівчини була косметична маска блакитного кольору.
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"Вечірні ритуали", - підписала вона фото, запитавши у підписників, чи користуються вони масками.
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