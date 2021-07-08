Відомий український співак Володимир Дантес звернувся до Наді Дорофєєвої в річницю весілля

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським співаком, хоч і зробив велику перерву у творчості. Зовсім недавно артист випустив альбом, а також продовжує активно вести сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

Цього разу Дантес привітав дружину Надю Дорофєєву з річницею весілля:

"6 років офіційній родині!

Це називається чавунна весілля. Як же жахливо це звучить.

Для нас з Надею все-одно найважливішою датою залишається 5 серпня! Це день нашого знайомства.

Але не можу обійти цю дату.

Витерпіти мене 4 роки і потім сказати "я згодна" - ти просто хто?)

Тобі пам'ятник за життя поставити потрібно. Т. к в мої 23-27 я був, прям, кінченим)))

Дякую, що змінюєш і змінюєшся.

Мені з тобою, як на самих екстремальних атракціонах: дуже хочеться, місцями страшно, захоплює дух, але внизу живота все-одно шалено приємно лоскоче.

Люблю тебе, моя утя!",- написав Дантес.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Весілля чавунне-думки юні. Вітаю", "Класнючі«,» як то кажуть" цвяхи б робити з цього чавуну, не було б в світі міцніше цвяхів "обіймання", "маленькі Дантесікі будуть найкрасивіші".

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