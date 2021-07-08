Известный украинский певец Владимир Дантес обратился к Наде Дорофеевой в годовщину свадьбы

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским певцом, хоть и сделал большой перерыв в творчестве. Совсем недавно артист выпустил альбом, а также продолжает активно вести страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

В этот раз Дантес поздравил жену Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы:

"6 лет официальной семье!

Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит.

Для нас с Надей все-равно самой важной датой остаётся 5 августа! Это день нашего знакомства.

Но не могу обойти эту дату.

Вытерпеть меня 4 года и потом сказать «Я согласна» - ты просто кто?)

Тебе памятник при жизни поставить нужно. Т.к в мои 23-27 я был, прям, конченым)))

Спасибо, что меняешь и меняешься.

Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота всё-равно безумно приятно щекочет.

Люблю тебя, моя утя!", - написал Дантес.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Свадьба чугунная - мысли юные. Поздравляю", "Класснючие", "Как говорится «гвозди бы делать из этого чугуна, не было б в мире крепче гвоздей» обнимание", "Маленькие Дантесики будут самые красивые".

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