Известный украинский певец Владимир Дантес обратился к Наде Дорофеевой в годовщину свадьбы
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским певцом, хоть и сделал большой перерыв в творчестве. Совсем недавно артист выпустил альбом, а также продолжает активно вести страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.
В этот раз Дантес поздравил жену Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы:
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Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит.
Для нас с Надей все-равно самой важной датой остаётся 5 августа! Это день нашего знакомства.
Но не могу обойти эту дату.
Вытерпеть меня 4 года и потом сказать «Я согласна» - ты просто кто?)
Тебе памятник при жизни поставить нужно. Т.к в мои 23-27 я был, прям, конченым)))
Спасибо, что меняешь и меняешься.
Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота всё-равно безумно приятно щекочет.
Люблю тебя, моя утя!", - написал Дантес.
Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Свадьба чугунная - мысли юные. Поздравляю", "Класснючие", "Как говорится «гвозди бы делать из этого чугуна, не было б в мире крепче гвоздей» обнимание", "Маленькие Дантесики будут самые красивые".
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