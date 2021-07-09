Тіна Кароль хоч і не поширюється про особисте життя, але щодо однієї людини вже точно ніколи не приховувала своїх почуттів

У Мережі зворушили відеонарізкою з 36-річною співачкою та її "головним чоловіком". Кадри опубліковані на одній з фан-сторінок артистки в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, мова про єдиного сина Кароль - Веніаміна (хлопчикові в цьому році виповниться 13-ть). Як відомо, батько Вені, чоловік і продюсер Тіни Євген Огір, помер через важку хворобу, коли синові не було ще й п'яти років. Примітно, що чим старше Веня, тим більше схожий на свого батька, про що неодноразово писали шанувальники співачки в соцмережі.

На нових кадрах Кароль, з посмішкою на обличчі, тепло відгукується про хлопчика: "Він класний, він мій, він татів... Люблю його шалено"

Раніше в інтерв'ю вона ділилася сокровенним - про те, чи пам'ятає син тата.

"У нього така пам'ять, у Вені мого, що він мене часом лякає. Він може згадати дитинство. Він пам'ятає, що йому говорив тато, які там приколи були. Він завжди так робив: чікі-чікі, щипаючи за руки. І він це повторює навіть зараз. І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же маленький пухляш", - зізнавалася співачка.

Нагадаємо, Тіну Кароль і Юлію Саніну "припечатали" за вибрані вбрання: "Пантера і зебра".

Як повідомляла Politeka, Дана Балана зняли з гарячою брюнеткою, чи варто тіні ревнувати: "такі привабливі...".

Також Politeka писала, Тіні Кароль і Горбунову знайшли "заміну" в новому сезоні "Танців з зірками": "дуже чекаю".