Гуморист Олександр Еллерт поділився кумедними відео в сторіс, на яких показав свою дочку Елю

Як повідомляє Politeka.net, відома український гуморист, ведучий і обранець Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" Олександр Еллерт часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу комік показав шанувальникам свою дочку-підлітка і повідомив, що вони рідко бачаться. Так, за словами Саші, цього літа вони зустрінуться всього "два з половиною рази".

"Дивіться, хто приїхав. Моя королева. Але моя королева завтра знову відлітає. Тому цього літа ми з нею, мабуть, побачимося два з половиною рази. Обговорюємо табори, в які вона потім помчить", - каже Еллерт в камеру, показуючи свою дочку.

У ролику видно, що тато і дочка сидять в галасливому кафе і весело проводять час. А ось коханої Олександра Ксенії поруч з ними не видно.

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