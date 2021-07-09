Відома українська телеведуча Лідія Таран, зірка телеканалу 1+1, показала, як розважається на ефірі

Як пише Politeka.net, Лідія Таран стала популярною українською телеведучою. Красуня зараз працює на 1 + 1, де знімається в ефірах ТСН. Дівчина також активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

Цього разу Лідія вирішила показати, яка користь від щоденних випусків ТСН. У сторіс Instagram красуня опублікувала кадри, на яких насолоджувалася ласощами, поки йде ребкала.

"Нарешті користь від щоденних ефірів ТСН", - написала Лідія.

"Що роблять ведучі, коли на каналі реклама?",- підписала другий сторіс Таран.

"Нарешті мені пощастило. Сьогодні в ТСН був шоколатьє і вдалося взяти плитку шоколаду. Щастя є-це я і Людочка. Тепер в паузі ми його їмо. Ням-ням. Смачно", - сказала в ролику Таран.

У цей момент красуня знімала себе і колегу, показуючи, як вони насолоджуються солодощами.

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