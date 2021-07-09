Популярная отечественная телеведущая Лидия Таран, звезда телеканала 1+1, показала, как развлекается на эфире
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран стала популярной отечественной телеведущей. Красотка сейчас работает на 1+1, где снимается в эфирах ТСН. Девушка также активно ведет социальные сети, где делится самым интересным.
В этот раз Лидия решила показать, какая польза от ежедневных выпусков ТСН. В сторис Инстаграм красотка опубликовала кадры, на которых наслаждалась лакомством, пока идет ребкала.
"Наконец-то польза от ежедневных эфиров ТСН", - написала Лидия.
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"Что делают ведущие, когда на канале реклама?", - подписала второй сторис Таран.
"Наконец-то мне повезло. Сегодня в ТСН был шоколатье и удалось увести плитку шоколада. Счастье есть - это я и Людочка. Теперь в паузе мы его едим. Ням-ням. Вкусно", - сказала в ролике Таран.
В этот момент красотка снимала себя и коллегу, показывая, как они наслаждаются сладостями.
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