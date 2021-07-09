Популярная отечественная телеведущая Лидия Таран, звезда телеканала 1+1, показала, как развлекается на эфире

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран стала популярной отечественной телеведущей. Красотка сейчас работает на 1+1, где снимается в эфирах ТСН. Девушка также активно ведет социальные сети, где делится самым интересным.

В этот раз Лидия решила показать, какая польза от ежедневных выпусков ТСН. В сторис Инстаграм красотка опубликовала кадры, на которых наслаждалась лакомством, пока идет ребкала.

"Наконец-то польза от ежедневных эфиров ТСН", - написала Лидия.

"Что делают ведущие, когда на канале реклама?", - подписала второй сторис Таран.

"Наконец-то мне повезло. Сегодня в ТСН был шоколатье и удалось увести плитку шоколада. Счастье есть - это я и Людочка. Теперь в паузе мы его едим. Ням-ням. Вкусно", - сказала в ролике Таран.

В этот момент красотка снимала себя и коллегу, показывая, как они наслаждаются сладостями.

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