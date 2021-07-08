Комік Олександр Еллерт показав пристрасні чорно-білі кадри з нової фотосесії з Ксенією Мішиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік і сценарист Олександр Еллерт, який на шоу "Холостячка" став обранців актриси Ксенії Мішиної, показав в Instagram-сторіс пристрасні кадри з фотосесії з коханою. Також відео зі зйомки опублікували на сторінці програми "Зоряний шлях" в соцмережі.

На відео щасливі Олександр і Ксенія пристрасно позують фотографу, як ніби забувши про камеру. Вони знімаються в цікавій локації біля водойми, при цьому на деяких кадрах Мішина позує топлес. Еллерт пристрасно стискає кохану в обіймах, вони багато цілуються і сміються.

Фанати пари в захваті від ролика, закоханих засипають компліментами в коментарях до публікації: "Красива пара", "Обожнюю. Пара на століття", "Ой, як ніжно і красиво".

Нагадаємо, "З Мішиною змагаєтеся, хто крутіше народ обдурить?": Еллерта розпекли за пропозицію українцям.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина вилаяла Еллерта прямо на вулиці, замахнувшись пакетом: "Як дам щас!".

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