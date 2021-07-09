Фанати здогадалися, що пісню "Русалка" Олег Винник присвятив своїй "таємній дружині" Таюне

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя. Однак, фанати впевнені, що "таємною дружиною" артиста є його бек-вокалістка Таїсія Сватко, яка виступає під сценічним ім'ям Таюне. На одній з фан-сторінок, присвячених співакові опублікували миле відео, у підписі до якого розповіли, що свою пісню "Русалка" Винник присвятив саме Таюне.

У ролику Олега і Таїсію можна побачити на сцені під час виступу, а на тлі звучить ця сама пісня "Русалка". На чорно-білих кадрах відео співак і його бек-вокалістка виглядають дуже щасливими, Таюне прямо світиться від щастя.

У підписі до публікації йдеться: "Просто закохалася в цю пісню з перших слів. І, схоже, я здогадуюся, кого Олег у цій пісні називає русалочкою. А що? Не так? Просто подивіться на ці прекрасні розпущені локони, білі, як сніжок ручки, і на ці прекрасні чудові очі кольору фіалки".

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