Катя Павленко з групою Go_A опинилися на вершині рейтингу, обійшовши Настю Каменських і MARUV
Як пише Politeka.net, Go_A є набрала популярність групою, де солісткою є Катя Павленко. Колектив виграв національний відбір Євробачення, а потім посів п'яте місце на міжнародному виступі з композицією "Шум". Після цього пісня почала підніматися в рейтингах.
І ось, в Instagram сьогодні з'явилася інформація, що пісня "Шум" обійшли хіт Насті Каменських і MARUV.
"Go_A разом з "SHUM" обійшли хіт NK "Elefante" і їх трек зараз знаходиться на першому місці за прослуховуваннями в Spotify (з усіх українських артистів)! Пишаємося!",- написано в публікації.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Наша гордість", "я здивована, що Elefante так високо, хоча чому тут можна дивуватися ... пост-модерн ж", " SHUM only!
дивують два інших місця з Елефанте і Марув", " а скільки конкретно прослуховувань?", "Клас. NK до побачення".
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