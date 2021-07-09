Співачка Оля Полякова разом із доньками та чоловіком рятується від спеки у своєму розкішному маєтку під Києвом

37-річна артистка, судячи з кадрів в Instagram, останнім часом майже безвилазно сидить в селищі Старе в 80 км від столиці, де у неї шикарний особняк з фінського бруса з великим басейном у дворі. Маєток Олі знаходиться в мальовничому місці: з одного боку оточене Дніпром (у співачки власний причал і "шматочок" узбережжя), з іншого - лісом, а з третього - військовим полігоном. Дістатися на півострів можна тільки по воді з протилежного берега.

Полякова неодноразово засвічувала парочку пришвартованих яхт, причому одна з них - двоповерхова.

Старша дочка артистки Маша, теж любителька епатувати публіку в Мережі, частенько показує в Instagram, чим займається в маєтку, передає Politeka.net. У "сторіз" 16-річна дівчина опублікувала фото, на якому позувала на ідеально підстриженому газоні в рожевому купальнику - ракурс ззаду вражає. Юна красуня лежала на матраці, трохи не вмістившись на ньому і з'їхавши "п'ятою точкою" на траву.

На задньому фоні можна розгледіти все ті ж яхти та тиху гладь річкової води.

В цей час її мама постила в "сторіз" кадри з молодшою донькою. 9-річна Аліса з розгону стрибнула в басейн, зробивши сальто під водою.

Нагадаємо, Маша Полякова засвітила інтер'єр їхнього особняка на півострові посеред Дніпра: "ковані люстри і...".

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