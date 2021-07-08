Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік викликав фурор на своєму концерті в Дніпрі

Кадрами виступ артист поділився на своїй сторінці в Instagram, де також повідомив, що на черзі Харків, пише Politeka.net.

"Дніпро!!! Було чудово!!! Харків, готуємося # запалювати разом з Вами!!!» - написав артист.

Кадри викликали бурхливу реакцію в мережі.

Оля Полякова надіслала реакцію "🔥".

"Охринеть!!!» ,- написав Володимир Дантес.

Шанувальники звуть Монатіка приїхати з концертом і в їхнє місто, при чому далеко не тільки в Україні.

"Діма, приїжджай в Москву!", "Дмитро, приїжджайте будь ласка в Красноярськ ❤ очень дуже чекаю 🔥 ваша енергія 🔥 🔥 🔥", "ти один з кращих!!!", "Красунчик! Такий позитив! Такий драйв! Респект!❤", "Коли вже буде такий підпис-Мінськ!!! Було чудово🔥", "коли вже в Казахстан, Дмитро», "у Харкові дуже чекаємо", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, дружина Монатіка в мереживному ТОПі похвалилася бездоганним стилем в Парижі.

Як повідомляла Politeka, Монатік і Саніна перейняли стиль Дана Балана, змусивши Тіну корчитися від сміху: "малюк..."

Також Politeka писала, що змучений безсонням суддя "Голосу країни" Монатік звернувся до шанувальників.