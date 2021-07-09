Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко вразила несподіваним образом, відповівши на інтригуючі питання шанувальників
Як відомо, у 38-річної зірки, майстра комедійних ролей, за плечима десятки теле- і кінопроэктів, а також робота в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Особливу популярнось Вікторія отримала, коли в 2015-му стала виступати на сцені гумористичної програми "Дизель шоу". Зараз рудоволоса красуня на піку популярності й регулярно радує 200 тисяч своїх підписників в Instagram яскравими кадрами.
Так, у своїх нових "сторіз" Булітко отримала непрошену пораду: "заміж вам треба", передає Politeka.net. Зірка відповіла у своїй іронічній манері: "Шо?", супроводивши фото у весільному вбранні. Причому, мабуть, актриса була загримована для однієї з ролей. Крім білої сукні з ажурними вставками і пишною фати, на ній була довга темно-каштанова перука і, до того ж, домальовані "ріденькі" вусики над верхньою губою.
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Не виходячи з образу, Булітко насмішила ще однією відповіддю.
"Чекаєте кінця карантину?", - запитали в неї.
"А він ще не закінчився? 😱", - Вікторія скорчила забавну гримасу.
Трохи пізніше у неї поцікавилися, що їй подобається в чоловіках. Булітко з радістю описала свій ідеал: "Доброта, почуття гумору, розум, працьовитість, порядність, вихованість, самодостатність, розвиток, чесність, вірність... Може, щось забула) але це основні переваги".
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