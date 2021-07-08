Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво сполохав публіку несподіваним одкровенням і яскравими фото
49-річний шеф-кухар з колумбійським корінням опублікував в Instagram серію свіжих знімків, на яких показав, як розслабляться в перервах між зйомками кулінарного шоу, передає Politeka.net.
Глядачі, як в іншому й самі учасники "МайстерШеф", звикли бачити Ектора суворим суддею, але цього разу зірка постав на фото в зовсім іншому образі. На першому знімку Ектор насмішив забавною гримасою, висунувши язик, а на другому - розчулив, напевно, самою добродушною посмішкою в світі.
"У перервах між зйомками можна повністю розслабитися і не бути суворим суддею. 🤪 Яке фото подобається вам найбільше - 1 або 2?", - зізнався шеф-кухар і поросив вибрати кращий кадр.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшості сподобалося друге фото. А деякі відзначили, що, нарешті, Хіменес-Браво асимілювався і став "справжнім українцем".
"Так приємно дивитися на Вас усміхненого 👏"
"Мені більше подобається фото 2 😍"
"Любимо вас, Ектор. Захоплюємося"
"Перше фото вогонь 🔥 😉 👍"
"Пустун! Обидва фото хороші!❤"
"Ти вже повністю влився в нашу культуру - розслабився і отримуєш задоволення від життя 👍 😂"
"Який харизматичний 😍"
"1 фото просто жах"
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