Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво сполохав публіку несподіваним одкровенням і яскравими фото

49-річний шеф-кухар з колумбійським корінням опублікував в Instagram серію свіжих знімків, на яких показав, як розслабляться в перервах між зйомками кулінарного шоу, передає Politeka.net.

Глядачі, як в іншому й самі учасники "МайстерШеф", звикли бачити Ектора суворим суддею, але цього разу зірка постав на фото в зовсім іншому образі. На першому знімку Ектор насмішив забавною гримасою, висунувши язик, а на другому - розчулив, напевно, самою добродушною посмішкою в світі.

"У перервах між зйомками можна повністю розслабитися і не бути суворим суддею. 🤪 Яке фото подобається вам найбільше - 1 або 2?", - зізнався шеф-кухар і поросив вибрати кращий кадр.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшості сподобалося друге фото. А деякі відзначили, що, нарешті, Хіменес-Браво асимілювався і став "справжнім українцем".

"Так приємно дивитися на Вас усміхненого 👏"

"Мені більше подобається фото 2 😍"

"Любимо вас, Ектор. Захоплюємося"

"Перше фото вогонь 🔥 😉 👍"

"Пустун! Обидва фото хороші!❤"

"Ти вже повністю влився в нашу культуру - розслабився і отримуєш задоволення від життя 👍 😂"

"Який харизматичний 😍"

"1 фото просто жах"

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