Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, чим харчується
Артист отримав величезну популярність після своєї участі в проекті "Танці з зірками" у 2006 році, пише Politeka.net. У двох сезонах Влад Яма і співачка Наташа Могилевська займали другі місця.
Після цього хореографа стали активно запрошувати на різні шоу в якості судді та учасника, і зараз Влад Яма працює на телебаченні.
Зокрема, Яма став ведучим нового шоу каналу 1 + 1 "Твій день". У своєму новому сторі в Instagram Влад Яма дозволив зазирнути за лаштунки програми, знявши страви в їдальні.
Артист, показав, чим годують зірок телеканалу і трохи засвітив цінники.
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Так, можна помітити, що різні страви коштують в межах 30 гривень.
"Мій сніданок", - написав хореограф.
Пізніше ведучий показав себе в студії, в якій знімається.
"Він працює", - написав артист.
Зазначимо, Влад Яма став займатися танцями з п'яти років, надихнувшись виступом учасників чемпіонату СРСР з бальних танців, на який потрапив випадково з батьками.
Рідні посприяли розвитку сина, віддавши його в танцювальний колектив. У 2001 року артист став жити в столиці, а пізніше потрапив на шоу "Танці з зірками", після якого про нього заговорила вся Україна.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свою маму, на яку дуже схожий
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