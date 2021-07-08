Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, чим харчується

Артист отримав величезну популярність після своєї участі в проекті "Танці з зірками" у 2006 році, пише Politeka.net. У двох сезонах Влад Яма і співачка Наташа Могилевська займали другі місця.

Після цього хореографа стали активно запрошувати на різні шоу в якості судді та учасника, і зараз Влад Яма працює на телебаченні.

Зокрема, Яма став ведучим нового шоу каналу 1 + 1 "Твій день". У своєму новому сторі в Instagram Влад Яма дозволив зазирнути за лаштунки програми, знявши страви в їдальні.

Артист, показав, чим годують зірок телеканалу і трохи засвітив цінники.

Так, можна помітити, що різні страви коштують в межах 30 гривень.

"Мій сніданок", - написав хореограф.

Пізніше ведучий показав себе в студії, в якій знімається.

"Він працює", - написав артист.

Зазначимо, Влад Яма став займатися танцями з п'яти років, надихнувшись виступом учасників чемпіонату СРСР з бальних танців, на який потрапив випадково з батьками.

Рідні посприяли розвитку сина, віддавши його в танцювальний колектив. У 2001 року артист став жити в столиці, а пізніше потрапив на шоу "Танці з зірками", після якого про нього заговорила вся Україна.

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