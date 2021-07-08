Відомий Молдавський артист Дан Балан дозволив собі зухвалу витівку на зйомках з Тіною Кароль
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомому молдавському Виконавцю Дану Балану, опублікували кумедне архівне фото з часів зйомок ефірів"Голосу країни". Як видно, на знімку артист позує не один, а з українською співачкою Тіною Кароль, з якою молдавському мачо приписують романтичні стосунки.
На фотографії Балан сидить в тренерському кріслі - він дозволив собі зухвалу витівку, задерши ногу на підлокітник крісла. Виглядає це досить епатажно, враховуючи, що поруч сидить Кароль. Правда, співачка ніби не звертає уваги на свого колегу.
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У підписі до публікації написали: "Головне, що зручно, інше неважливо". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Оригінально", "Якщо багато ніг", "Я теж скрізь обожнюю так сидіти", "А якщо ноги довгі, а місця мало, а сидіти треба довго", "Вільна людина вільна завжди і скрізь".
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Як повідомляла Politeka, Дан Балан у рваних джинсах опинився з Кароль на одному диванчику: "Ти тільки зі мною...".
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