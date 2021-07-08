Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як виглядає зблизька
41-річна актриса вражає зовнішністю без зморшок у своєму віці, пише Politeka.net. Вся справа в правильному догляді за собою.
Актриса не сидить на дієтах, і їсть все, але в помірній кількості. Ольга періодично приймає вітаміни і харчові добавки.
Примітно, що зірка від природи струнка, але не прикладає для цього великих зусиль. Ольга інтенсивно вправляється з персональним тренером, тільки готуючись до зйомок, в інші ж дні вона віддає перевагу танцям і пішим прогулянкам.
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У своєму новому пості в Instagram Куриленко опинилася поблизу практично без макіяжу. Обличчя було під рівним тоном, а губи відсвічували рожевинкою. Актриса заколола волосся, мабуть готуючись до якихось зйомок.
"Привіт! 😁", - написала артистка.
Майже за годину публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
"👋Привіт, Ольго!!!❤ 👸 🏼 🌹 ", "З кожним днем гарніше! ❤️❤️❤️❤️❤️», «Приголомшливо виглядаєш💥 💥 💥», " чудова», «ідеальна!!", "Привіт! Як справи? ❤ ️ ", "Це не просто фото. Це ваша здатність бути унікальною, яка робить вас гарною"," очі дуже гарні", - написали користувачі Мережі.
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