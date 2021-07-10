Парочка Ксенія Мішина та її обранець, переможець "Холостячки" Олександр Еллерт продовжують дивувати публіки несподіваними одкровеннями
Так, 32-річна актриса і її 34-річний коханий вирішили поспілкуватися в Мережі зі своїми шанувальниками і відповісти на всі їхні запитання. Відповідні кадри Мішина опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Так, одне з цікавих питань стосувалося Еллерта.
"Саша хотів би бути присутнім на пологах? Ваших гіпотетичних близнюків)", - запитали в них. Навіть самій Ксенії стало цікаво. Вона наблизила камеру, показавши обличчя обранця крупним планом.
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"Напевно, це стрьомно. Не знаю. Ну, блін... Це, напевно, більш хвилююче, ніж тому, хто народжує...", - трохи зніяковів Олександр.
Як би там не було, час покаже. А поки що Мішина з Еллертом тільки-тільки заговорюють іноді про весілля. Правда, тему майбутніх дітей вони вже встигли обговорити, і навіть зійшлися на тому, що непогано б народити близнюків.
"Саша хоче близнючок. І мені так подобається ця ідея, просто божевільна ідея. Уявляєш, які близнючки можуть бути прикольні? Сестри Еллерти", - ділилася Ксенія.
При цьому в актриси вже є дев'ятирічний син Платон, а у її коханого - 13-річна дочка Еля.
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