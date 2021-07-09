Перша українська " Холостячка" Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт сполохали публіку, відповівши на питання про їхнє особисте життя

Як відомо, 32-річна актриса і її 34-річний коханий почали жити разом через тиждень після фіналу шоу. Їхні стосунки тривають вже трохи більше півроку, і за цей час їм довелося подолати кілька випробувань. Зокрема, парочці приписували кілька великих сварок і навіть говорили про їх розставання. Так, Еллерт з Мішиною "зникли" в соцмережах один одного після того, як актриса вирушила майже на місяць до Хорватії на зйомки фільму. Публіка тоді засмутилася, подумавши, що вони розірвали відносини. Проте, зараз у Ксенії з Олександром все добре. Нещодавно вони разом з'їздили на малу батьківщину "Холостячки", в Крим, побувавши в гостях у її мами.

Крім того, пара продовжила регулярно викладати спільні "сторізи", на радість фанатів. Зокрема, на свіжих кадрах вони постали в кафе, вирішивши поспілкуватися з передплатниками, передає Politeka.net.

У Еллерта з Мішиною поцікавилися, що у них спільного. Ксенія вирішила дати відповісти коханому. Почуте її розсмішило, а ось публіку, швидше за все, спантеличило.

"Контракт з СТБ", - випалив Олександр, і тільки.

Нагадавши, Мішина з " Холостячки "показала, що означає" лікуватися " любов'ю.

Як повідомляла Politeka, Еллерт звернувся до українців із привабливою пропозицією, згадавши" Холостячку " Мішину.

Також Politeka писала, що Еллерт несподівано проговорився про новий статус Ксенії Мішиної.