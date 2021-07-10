Співачка Мішель Андраде показала, чим ведучі тревел-програми "Орел і решка" займаються поза камерами

Як відомо, 24-річна підопічна продюсера Потапа вирішила на деякий час відійти від співочої кар'єри і спробувати свої сили в новій захоплюючій сфері, а саме - стати телезіркою. Дівчина зараз колесить по планеті разом зі своїми напарниками і знімальною командою. Так, вона вже встигла побувати на своїй другій батьківщині - Болівії (її батько родом звідти, а мама - українка, все дитинство співачки пройшло саме в цій країні).

Весь цей час Мішель активно ділилася у себе в соцмережах кадрами і враженнями від подорожей. Так, у своїх нових "сторіз" в Instagram дівчина похвалилася успіхами чергового сезону "Орел і решка", передає Politeka.net.

"Не можу не похвалитися! У нас перші півмільйона!", - повідомила вона.

Далі Андраде вирішила розділити радість з одним зі своїх напарників, відомим красунчиком-блогером Кирилом Макашовим.

"Привіт Кирило, у нас перші півмільйона! Я щаслива! Пів-лимона!!! Я вважаю, що це супер, але ми можемо більше!", - вигукувала на кадрах Мішель, обіймаючи товариша.

Крім того співачка потішила, показавши, чим вони там займаються, в перельотах, поки камери відключені.

Так, Кирило (наречена якого, як він сам зізнавався, дико ревнувала його до Андради) закинув свої ноги на співачку.

"Кирило, тобі зручно?", - запитала у нього та, але хлопець не поспішав з неї "злазити", а, більш того, закотив рукава футболки й похвалився біцепсами.

"Відмінний загар! Це засмага "Решки"! Я просто свою ще не показала!", - посміялася над ним Андраде.

Нагадаємо, що Мішель Андраде в купальнику звела з розуму спортивною фігуркою

Як повідомляла Politeka, кохана ведучого " Орла і решки "приревнувала його до Мішель Андради:" Плакала..."

Також Politeka писала, що Мішель Андраде вигнулася в бікіні, вразивши видом на пляжі