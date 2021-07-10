Співачка Санта Дімопулос, яка перемогла в останньому сезоні "Танців з зірками", розговорилася про "найважливіше"
34-річна зірка на тлі скандалу в родині її колишнього чоловіка Андрія Джеджули несподівано заговорила про душу, гармонію і примирення з самим собою. Як відомо, 45-річний Джеджула вже довго й голосно то розлучається, то знову сходиться зі своєю новою пасією, блогершею Юлією Леус - не зблизило їх навіть народження доньки.
Чвари в сім'ї Джеджули торкнулися і Дімопулос, так як у них з Андрієм є спільна дитина. Санта зізнавалася, що переживає, який приклад подає її екс-чоловік їх 12-річному синові.
Співачка запропонувала шанувальникам поспілкуватися в "сторіз" у себе в Instagram шляхом запитань і відповідей на тему "внутрішньої опори", передає Politeka.net.
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"Хочу сказати важливе: якщо ви відчуваєте біль, тяжкість, порожнечу, самотність, злість, відчай - не стійте на місці. Є стільки методів вирішення, що ви обов'язково знайдете своє. Особистий час, свої ритуали, психотерапія, медитації, ведення щоденника подяки, зв'язок і діалог з собою, дихальні та енергетичні практики, регресія, розстановки... це все пазли на шляху до себе, - порадила Санта, додавши, - І не страшно, якщо відразу не виходить. Я билася років 10, поки не почало доходити".
За словами співачки, щоранку вона починає новий день із незвичайного ритуалу.
"Я запалюю свічки і слухаю мантру щастя (або подяки) або медитую, або ж молюся (чи слухаю псалми). Прокидаюся і відчуваю, чого хочеться моїй душі на даний момент. Все це допомагає мені запустити контакт з собою, привести в порядок думки і налаштуватися на цілий день", - поділилася зірка.
Нагадаємо, Дімопулос вперше за довгий час показала чоловіка, який старший за неї на 18 років
Також Politeka писала, що дружина Джеджули вразила реакцією на його одкровення про їх невдалий шлюб