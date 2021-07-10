Певица Санта Димопулос, победившая в последнем сезоне "Танців з зірками", разоткровенничалась о "самом важном"

34-летняя звезда на фоне скандала в семье ее бывшего супруга Андрея Джеджулы неожиданно заговорила о душе, гармонии и примирении с самим собой. Как известно, 45-летний Джеджула уже долго и громко то расстается, то снова сходится со своей новой пассией, блогершей Юлией Леус - не сблизило их даже рождение дочки.

Распри в семье Джеджулы коснулись и Димопулос, так как у них с Андреем есть общий ребенок. Санта признавалась, что переживает, какой пример подает ее экс-супруг их 12-летнему сыну.

Певица предложила поклонникам пообщаться в "сториз" у себя в Инстаграм путем вопросов и ответов на тему "внутренней опоры", передает Politeka.net.

"Хочу сказать важное: если вы чувствуете боль, тяжесть, пустоту, одиночество, злость, отчаяние - не стойте на месте. Есть столько методов решения, что вы обязательно найдете свое. Личное время, свои ритуалы, психотерапия, медитации, ведение дневника благодарности, связь и диалог с собой, дыхательные и энергетические практики, регрессия, расстановки... это все пазлы на пути к себе, - посоветовала Санта, добавив, - И не страшно, если сразу не получается. Я билась лет 10, пока не начало доходить".

По словам певицы, каждое утро она начинает новый день с необычного ритуала.

"Я зажигаю свечи и слушаю мантру счастья (или благодарности) либо медитирую, либо же молюсь (или слушаю псалмы). Просыпаюсь и чувствую, чего хочется моей душе на данный момент. Все это помогает мне запустить контакт с собой, привести в порядок мысли и настроиться на целый день", - поделилась звезда.

Напомним, Димопулос впервые за долгое время показала мужа, коорый старше ее на 18 лет

Также Politeka писала, что жена Джеджулы поразила реакцией на его откровения об их неудачном браке