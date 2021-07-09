Вся страна наблюдает, как шоумен Андрей Джеджула ссорится с женой, блогершей Юлией Леус

Парочка "наперегонки" делится в соцсетях личными переживаниями и кадрами, соревнуясь за внимание и любовь публики. Даже рождение дочки не смогло их примирить и положить конец бесконечным распрям, а только, кажется, подлило масла в огонь.

Недавно Леус заявила о своем окончательном уходе от супруга. До этого она обвинила его в безответственности, мол, его действия привели к тому, что она заразилась коронавирусом.

Джеджула долго хранил молчание, объясняя это работой на государственном канале и запретом быть втянутым в "желто-прессную" тягомотину. Но с ним, в итоге, разорвали контракт, и теперь он "отомстил" жене. Ведущий поделился своей точкой зрения, рассказав о том, что делал все возможное для благополучия семьи. Юлию Андрей назвал "манипулятором", живущим за его счет.

Леус не стала долго тянуть с реакцией и записала в ответ "сториз": "Ой, ребят, не очень хотелось это комментировать. У меня даже не было времени толком послушать этого "неадеквата" 45-летнего, но это, конечно, все очень смешно..."

По словам блогерши, Джеджула специально собрал "армию" в Сети, чтобы "задавить" ее хейтом.

"Это ж нужно настолько быть несчастным, чтобы создавать страницы и писать про меня столько всего, сколько я даже сама о себе не знала. Но спасибо! Значит, я иду в правильном направлении", - подытожила девушка.

При этом Леус, в подтверждение своих слов о "неадекватности" мужа, засветила странный ритуал со свечами, который тот проводил на кухне.

Напомним, жена Джеджулы вместо сочувствия украинцев нарвалась на гнев.

Как сообщала Politeka, жена Джеджулы в слезах заявила об угрозах: "Что с этим идиотом делать?".

Также Politeka писала, что разборки в семье экс-мужа Димопулос Андрея Джеджулы набирают оборот.