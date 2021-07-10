Довгий час Потап і Настя були творчим дуетом, колегами, але ніяк не закоханою парою
Як повідомляє Politeka.net, відомий дует Потапа і Насті Каменських довгий час був мега популярним серед українців. Група часто випускала легкі ритмічні хіти, які на ура заходили шанувальникам. Однак після 10 років співпраці дме оголосив про розпад, а незабаром стало відомо, що Олексій і Настя закохані і довго приховували свої стосунки. Фанатам все стало зрозуміло після того, як вони одружилися.
Однак, в соцмережі Instagram досі є безліч фан-сторінок, присвячених цьому дуету. І нещодавно в одному такому фанатському акаунті опублікували яскраві архівні знімки Потапа і Каменських, на яких вони ще зовсім молоді на початку свого творчого шляху.
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Ці знімки змусять багатьох українців поностальгувати. На них артисти ще не пара, вони підтримують професійні стосунки, разом виступають, хочуть на світські заходи та пресконференції. І при цьому виглядають абсолютно щасливими. Хтось із фоловерів прокоментував фото: "пощастило ж Потапу".
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