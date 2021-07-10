Довгий час Потап і Настя були творчим дуетом, колегами, але ніяк не закоханою парою

Як повідомляє Politeka.net, відомий дует Потапа і Насті Каменських довгий час був мега популярним серед українців. Група часто випускала легкі ритмічні хіти, які на ура заходили шанувальникам. Однак після 10 років співпраці дме оголосив про розпад, а незабаром стало відомо, що Олексій і Настя закохані і довго приховували свої стосунки. Фанатам все стало зрозуміло після того, як вони одружилися.

Однак, в соцмережі Instagram досі є безліч фан-сторінок, присвячених цьому дуету. І нещодавно в одному такому фанатському акаунті опублікували яскраві архівні знімки Потапа і Каменських, на яких вони ще зовсім молоді на початку свого творчого шляху.

Ці знімки змусять багатьох українців поностальгувати. На них артисти ще не пара, вони підтримують професійні стосунки, разом виступають, хочуть на світські заходи та пресконференції. І при цьому виглядають абсолютно щасливими. Хтось із фоловерів прокоментував фото: "пощастило ж Потапу".

Нагадаємо, Каменських зізналася, лазять вони з Потапом в Телефони один одного: "Це дуже важливо".

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