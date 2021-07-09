Співак розповіла про свою рану

Відомий український співак Володимир Дантес відправився на відпочинок без дружини Наді Дорофєєвої

Артист активно займається розвитком своєї творчості, а також мікроблогу в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку співака підписані 642 тисячі користувачів мережі.

У своєму Instagram співак не тільки розповідає про успіхи, але також ділиться деталями про своє проведення часу де-небудь.

Примітно, що Дантес має почуття гумору, тому спостерігати за ним веселіше.

У своїх нових сторіс співак розповів, що відправився на морський курорт без дружини, співачки Наді Дорофєєвої. На кадрах Володимир став жартувати про відпочинок.

"Хлопці, зіткнувся з проблемою. Дуже дратує, коли на березі моря їж восьминога, а соус ляпає на білосніжну майку", - написав співак.

"За кожного з вас, за тебе особисто відпочиваю", - написав співак у наступному сторі.

"Всім гарного вечора! Дуже важко-важко тут, звичайно. За всіх вас, хлопці, відпочиваю, чесно", - вимовив Дантес жартома, змусивши собі позаздрити.

Однак наступне фото не було таким райдужним, адже, як виявилося, співак постраждав - порізав ногу об каміння.

"Хлопці, зрозумів, що не всім зайшов гумор. Тому спеціально поранився об каміння", - написав співак.

"Сьогодні так вриваюся", - чоловік Дорофєєвої показав перебинтовану ногу.

Нагадавши, Дантес вирішив чесно висловитися після шести років шлюбу з Дорофєєвою

А ще Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес вразив Осадчу сумним зізнанням

Також Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес без одягу повторив кадр з " Термінатора»