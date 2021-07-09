Певец рассказала о своей ране

Известный украинский певец Владимир Дантес отправился на отдых без жены Нади Дорофеевой

Артист активно занимается развитием своего творчества, а также микроблога в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу певца подписаны 642 тысячи пользователей сети.

В своем Инстаграм певец не только рассказывает об успехах, но также делится деталями о своем времяпрепровождении где-либо.

Примечательно, что Дантес обладает чувством юмора, отчего наблюдать за ним веселее.

В своих новых сторис певец рассказал, что отправился на морской курорт без жены, певицы Нади Дорофеевой. На кадрах Владимир стал шутить об отдыхе.

"Ребята, столкнулся с проблемой. Очень бесит, когда на берегу моря ешь осьминога, а соус ляпает на белоснежную майку", - написал певец.

"За каждого из вас, за тебя лично отдыхаю", - написал певец в следующем стори.

"Всем хорошего вечера! Очень тяжело-тяжело здесь, конечно. За всех вас, ребята, отдыхаю, честно", - произнес Дантес в шутку, заставив себе позавидовать.

Однако следующее фото не было таким радужным, ведь, как оказалось, певец пострадал - порезал ногу о камни.

"Ребят, понял, что не всем зашел юмор. Поэтому специально поранился о камни", - написал певец.

"Сегодня так врываюсь", - муж Дорофеевой показал перебинтованную ногу.

Напомним, Дантес решил честно высказаться после шести лет брака с Дорофеевой

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