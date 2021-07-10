Відомому артисту Олегу Виннику давно приписують відносини з його бек-вокалісткою Таюне, тепер з'явилися "докази"

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Олегу Виннику, опублікували чарівне відео, на якому можна побачити "докази" любові артиста і його бек-вокалістки Таїсії Сватко (Таюне).

У ролику звучить чуттєва пісня Винника, яку йому підспівує Таюне, при цьому в нарізці кадрів пара виглядає закоханою і дуже близькою. Співак і його бек-вокалістка обіймаються, зачаровано дивляться один на одного, торкаються один до одного і виглядають по-справжньому щасливими.

У підписі до публікації йдеться: "Не знаю. Дуже лірична пісня, яка відкриває всі почуття". Користувачі тут же почали коментувати відео: "Моя вічна любов тільки для тебе!", "Як це красиво", "Супер", "Класна пісня", "Дуже красиве відео нашого принца".

Нагадаємо, Олег Винник присвятив пісню своїй "таємній дружині", фанати про все здогадалися: "Називає русалочкою".

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