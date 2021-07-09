Співак DZIDZIO (Михайло Хома), схоже, знову розчарував своїх фанатів
37-річний артист після гучного розлучення зі співачкою Slavia, з якою був у відносинах 20 років, потрапив у черговий скандал.
Журналісти програми "Викриття" запідозрили Хому в плагіаті свого образу - простокуватого діда з густою бородою, який розмовляє суржиком і за словом в кишеню не полізе, передає Politeka.net.
З'ясувалося, що DZIDZIO міг запозичити свій образ в іншого не менш відомого артиста - композитора та автора пісень Андрія Підлужного, який співпрацює з Тіною Кароль та іншими зірками. Раніше він був ведучим на одному з українських телеканалів, де виступав в образі "матюкливого" Діда Андрона. Через пару років після того, як Підлужний звільнився з телеканалу, DZIDZIO у дуже схожому амплуа засвітився на небосхилі шоубізу.
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За словами екс-дружини Михайла Ярослави, багато хто тоді думав, що під Dzidzio і Дідом Андроном ховається одна й та ж людина.
Користувачі Мережі з ентузіазмом обговорюють "викриття":
"Ось цей плагіат і доводить що Дзідзьо не порядна людина. Заради кар'єри переступить через всіх. Самозакоханий егоїст. А гімн України можуть заспівати і співали чудово багато артистів. Славія, нарешті, звільнилася від цього ярма, шкода тільки стільки часу втрачено. Бажаю їй успіхів у творчості і щастя в особистому житті"
"Скільки можна цькуванням займатися, Славія вгамуйся або доведи, що ти дійсно талант"
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