Співак DZIDZIO (Михайло Хома), схоже, знову розчарував своїх фанатів

37-річний артист після гучного розлучення зі співачкою Slavia, з якою був у відносинах 20 років, потрапив у черговий скандал.

Журналісти програми "Викриття" запідозрили Хому в плагіаті свого образу - простокуватого діда з густою бородою, який розмовляє суржиком і за словом в кишеню не полізе, передає Politeka.net.

З'ясувалося, що DZIDZIO міг запозичити свій образ в іншого не менш відомого артиста - композитора та автора пісень Андрія Підлужного, який співпрацює з Тіною Кароль та іншими зірками. Раніше він був ведучим на одному з українських телеканалів, де виступав в образі "матюкливого" Діда Андрона. Через пару років після того, як Підлужний звільнився з телеканалу, DZIDZIO у дуже схожому амплуа засвітився на небосхилі шоубізу.

За словами екс-дружини Михайла Ярослави, багато хто тоді думав, що під Dzidzio і Дідом Андроном ховається одна й та ж людина.

Користувачі Мережі з ентузіазмом обговорюють "викриття":

"Ось цей плагіат і доводить що Дзідзьо не порядна людина. Заради кар'єри переступить через всіх. Самозакоханий егоїст. А гімн України можуть заспівати і співали чудово багато артистів. Славія, нарешті, звільнилася від цього ярма, шкода тільки стільки часу втрачено. Бажаю їй успіхів у творчості і щастя в особистому житті"

"Скільки можна цькуванням займатися, Славія вгамуйся або доведи, що ти дійсно талант"

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