У мережі з'явилися фото і відео виступу Вєрки Сердючки на сцені фестивалю Atlas Weekend

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на segodnya.ua, відомий український артист Андрій Данилко у своєму легендарному образі Вєрки Сердючки виступив на сцені фестивалю Atlas Weekend. Під кінець концерту артист влаштував зворушливий момент - він зняв з голови свою зірку і запропонував публіці загадати бажання. Також артист зізнався, що неважливо себе почуває (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У ролику видно, що на сцені погасили світло, залишивши лише тінь Сердючки. Вона повільно зняла свій головний убір із зіркою і передала свій "мамі". "Я вас люблю, спасибі велике", - тремтячим голосом сказав Данилко перед тим, як зняти зірку, і все це під веселий гам натовпу.

Відзначимо, що в кінці свого виступу Сердючка звернулася до фанатів з визнанням і вибаченнями, що не дуже добре себе почуває. І навіть попри самопочуття Данилко заспівав улюблені хіти українців, а його команда вразила веселими танцями та яскравими вбраннями.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки раптово стало погано на сцені "Atlas Weekend": відео.

Як повідомляла Politeka, Сердючка з мамою повертаються на велику сцену, українці радіють: "Андрію, Ти наше все!".

Також Politeka писала, що Данилко в образі Сердючки влаштував розбірки в ресторані з підхмеленою мамою: "Хто їв устриці?".