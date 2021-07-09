19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин підкорив поведінкою з коханою

Роман Сасанчин вже кілька років зустрічається з дівчиною Іванною, якій зараз 23 роки, пише Politeka.net. Після перемоги на популярному проекті Сасанчин разом з коханою перебрався в київську квартиру, яку виграв на шоу.

Роман та Іванна часто публікують в Мережі, як проводять час. Зокрема красуня опублікувала відео, в якому похвалилася кадрами ніжності з коханим.

Брюнетка застрибнула на руки коханому, а він її поніс. Сасанчин зізнався, що дівчина легка.

"Люблю", - написала Іванна.

Публікація не зібрала лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, 1 червня стало відомо, що Роман Сасанчин зробив пропозицію коханій.

Примітно, що закохані познайомилися в компанії спільних друзів під час локдауну.

Спочатку Іванна холодно реагувала на залицяння Романа, але пізніше співак зміг розтопити її серце.

Після перемоги на проекті пара поїхала в київську квартиру, в якій не було ще ремонту. Пара деякий час притиралася один до одного в побуті, але все ж всі питання вирішилися, завдяки взаєморозумінню.

Нагадаємо, 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин з коханою дали волю почуттям

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