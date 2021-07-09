Соня, дочка співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, поділилася новим відео, яке не може залишити байдужим

10-річна Софія, як і всі сучасні діти, записує і публікує відео у своїх соцмережах, пише Politeka.net. На Instagram дівчинки вже підписані 11,1 тисячі користувачів мережі.

Дочка Лорак цього разу опублікувала "недитяче" відео, яке досить цікаве своїм змістом. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Софія позувала з довговолосою блондинкою.

Обидві стояли, а потім лягли на підлогу обличчям вниз.

"На холодній підлозі, моє тіло там знайдуть, сніг кричав: "Я допоможу"...",- співалося в пісні на тлі.

Публікація зібрала понад 700 переглядів і небагато коментарів.

"Привіт! Як справи?", "Супер, Клас!👍👍👍👍👍🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️моя улюблена Сонечка...",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, всі публікації Софії коментує її батько, який висловлює свою любов за допомогою смайликів.

Примітно, що Софія відсвяткувала своє 10-річчя в червні. На святі були присутні діти, а також Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу. Пара влаштувала велике свято для дівчинки, піднісши їй крім подарунків великий торт. Соня просто світилася від щастя.

До слова, в мережі з'явилися чутки про возз'єднання Ані з Муратом.

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