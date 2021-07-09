Блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова потрясла фанатів одкровенням у свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, дружина учасника шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася одкровенням про себе в день народження. Вагітна дівчина виклала в чарівне фото з тортиком, а в підписі до нього розповіла, як лікарям довелося боротися за її життя.

На новому знімку Даша позує, мабуть, в їх з Микитою новому будинку, який вони купили і відремонтували перед народженням сина. Блогерка присіла на підлогу і поставила поруч з собою святковий тортик на честь свого дня народження. Перед камерою вона з'явилася в просторій білій сукні, її волосся розпущене, а на обличчі мила посмішка.

У підписі до фотографії Квіткова написала: "Рівно 23 роки тому я вирішила, що мені пора народитися в 6 місяців і за моє життя боролися. Чого тільки не було за всі ці роки. Сьогодні у мене є прекрасний чоловік і ми чекаємо з дня на день нашого сина. Що я можу сказати? У мене приголомшлива і цікава життя. Дякую за неї".

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