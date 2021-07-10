Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, показала, як розслабляється на відпочинку
Красуня вирушила на острів Міконос в Греції, передає Politeka.net. Зірка хвалиться кадрами свого проведення часу в Instagram, на який підписано 545 тисяч осіб.
У нових сторіс зірка пірнула в прозору воду і посвітила формами в леопардовому бікіні. Видно, що внучка Чапкіса насолоджується відпочинком, вона раз у раз занурювалася, і посміхалася в камеру.
Завершили її літній образ стильні аксесуари - темні окуляри і красивий кулончик на шиї.
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Пізніше артистка пройшлася по вулиці. Анна одягла зелену сукню, і підспівувала пісні, що грає на тлі.
Образ був дуже свіжим і літнім.
Відомо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня цього року. На церемонію прощання з хореографом прибули зірки шоу-бізнесу, рідні та близькі, в тому числі його внучка Анна Сафрончик.
Примітно, що красуня з 13 років з батьками, тенором Євгеном Сафрончиком і балериною Лілією Чапкіс, живе в Італії.
За кордоном Анна зуміла побудувати успішну кар'єру моделі й актриси. Популярність їй принесла роль підступної Анни Бальді в мильній опері "CentoVetrine".
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