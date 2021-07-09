Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, звернулася до шанувальників в незвичайному образі

Ольга Куриленко прославилася після того, як знялася в голлівудському блокбастері про Джеймса Бонда, пише Politeka.net. Зараз зірку знають практично в кожному куточку світу, а вона підтримує до себе інтерес, активно ведучи сторінку в Instagram.

На аккаунт зірки зараз підписані 764 тисячі користувачів мережі. У новій публікації артистка постала в цікавому образі з чорними губами і практично безбарвними віями.

"Бажаю вам прекрасної п'ятниці!"- звернулася Куриленко до підписників.

За годину публікація зібрала понад 5000 переглядів і багато коментарів:

"Я тільки що бачив тебе у фільмі "Чорна вдова", ти була чудова!« , "😍 😍 😍 😍 😍З кожним днем прекрасніше! ❤️❤️❤️❤️❤️», «Привіт, мем💙 💙 💙", " щаслива П'ятниця🎆 💞", » класика👏 🏿 👏 🏿», « Я великий шанувальник тебе ❤️❤️ »,« всі твої фільми мої улюблені💚 💚 💚 💚», « твоє обличчя - інше небо .. !! 💗 Прекрасна п'ятниця з тобою🌼 👍", "ох, Оля,Оля....!!!!", "Красива дама і губи👄 🌹", "Ольга ... привіт з Уругваю! Хочу від вас повітряний поцілунок для мого друга.... ми любимо тебе. Спасибі🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰".

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