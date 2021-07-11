Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, підкреслила колір своїх очей красивим вбранням

Анна Сафрончик, яка стала популярною в Італії, похвалилася кадрами відпочинку на острові Міконос в Греції, передає Politeka.net.

Красуня вбралася в блакитне плаття, яке підкреслило колір її красивих очей. Здавалося на обличчі зірки не було макіяжу - шкіра ідеально гладка. Красуня присіла, роблячи селфі, дивлячись в камеру.

За вісім годин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ти красива", "Добрий вечір", "гарненька така", "красива", "дивовижні гіпнотичні очі", "дуже красиві очі", " красиві очі 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Твої очі - дві перлини 🌊 🌊 🌊 🌊 гарних вихідних"," люблю тебе, красива"," ти найбільше диво з чудес ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгенія Сафрончика та балерини Лілія Чапкіс. Коли Анні було 13 років, вона з батьками емігрувала до Італії.

У 17 років дівчина перемогла на конкурсі краси і стала займатися модельною кар'єрою. Далі Анна спробувала себе в якості актриси.

Зараз зірка також активно веде свій Instagram.

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