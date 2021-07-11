Відома актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою"Дизель шоу". Проект настільки відомий, що за ним в Instagram стежать сотні тисяч українців. На сторінці розповідають не тільки про прем'єри "Дизель шоу", а й про самих учасників.

Цього разу в Instagram з'явилося фото Вікторії Булітко. Красуня на декількох кадрах вразила фігурою в різних купальниках.

"Вікторія Булітко показала ідеальну фігуру в купальнику. Актриса "Дизель Студіо" Вікторія Булітко порадувала передплатників в Instagram сексуальними фото в купальнику і зізналася, що мріє жити біля моря", - було написано під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "класна фігурка", "обожнюю її, красуня", "жахливі", "точена фігурка у Вікуськи", " вагітна в купальнику, Вікторія, буде виглядати ще сексуальніше..."

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