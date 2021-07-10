Відома українська співачка Наталія Могилевська виступила на концерті
Як пише Politeka.net, Наталя є популярною українською виконавицею. Красуня також активно веде соціальні мережі, де підігріває до своєї творчості інтерес.
На новому відео, яке Могилевська опублікувала в Instagram, дівчина позувала в прозорій сукні з декольте.
"Яка ваша улюблена буква?",- запитала Наташа.
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Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже люблю цю пісню", "красуня, обожнюю, куди той Кароль до вас"," а - улюблена буква тому, що мене звуть Олена", " Добрий день. А ваш концерт в Одесі перенесли?", "Боже мій, як я люблю цю дівчину.. красуня, з почуттям гумору, позитивна, енергійна, купа чарівності і харизми", "Моя улюблена буква", "ви єдина співачка, пісні якої мені все, всі подобаються", "трохи скромніше в одязі Наталі".
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