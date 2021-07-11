Колишня дружина Дзідзьо співачка Slavia без сорому показала, як загоряє топлес

Як відомо, після розлучення з відомим українським музикантом Дзідзьо починаюча співачка Slavia (Ярослава Хома) продовжує бути активною в соцмережах і радувати шанувальників своїми свіжими знімками. Як пише Politeka.net, цього разу співачка поділилася в Instagram жаркими кадрами зробленими під час відпочинку.

Виконавиця показала, як пікантно приймає сонячні ванни на галявині.

У кадрі Ярослава зображена топлес лежачи на животі і піднявши вгору ноги. На ній надіті Жовті плавки, а голова вкрита хусткою.

Дівчина підставила обличчя і тіло сонцю, посміхаючись від насолоди, а бюст прикрила рукою.

У підписі до знімка вона зізналася, що коли загоряє, не читає книги, не говорить по телефону. В цей час вона спостерігає за природою, вслухається в її ультразвуки, і чувствкет себе в моменті ... а ще, вона пише вірші до своїх майбутніх пісень.

"Літо, коли хочеться ніжиться на сонечку», - написала колишня Дзідзьо.

Фолловери оцінили струнку фігуру співачки, закидавши її безліччю схвальних коментарів.

"Дурний той Дзідзьо, як сибірський валянок. Таку жінку втратити, то треба вже зовсім бути без голови»,

«Ого»,

«Краса»,

"Ніжна як сонце»,

Однак не всі підписники виявилися задоволені побаченим, деякі дорікнули співачку за надмірно відвертий знімок. Вони припустили, що в гонитві за хайпом Slavia могла б і без трусів з'явиться в кадрі.

"Та вже й без трусів", - висловилися деякі.

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