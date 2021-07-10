Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вирішив насолодитися часом в колі найближчих

10 липня в свій день народження успішний хореограф відправився з сім'єю на відпочинок, не уточнивши куди саме.

Як пише Politeka.net, першими кадрами поділилася дружина Ями Ліліана.

На знімку щасливе сімейство відображено на борту літака.

"Ваші ставки, панове, 🤪 🙈 куди летимо?✈ ️ ✈ ️ ✈ ️ ",- запитала у підписників дружина Ями.

Користувачі мережі під публікацією будують припущення, куди саме відправився Влад Яма з дружиною і сином Леоном. Багато також не забули привітати іменинника і побажати собі гарного відпочинку.

"З Днем Народження, Влад)",

"Не до нас точно🔥 🔥 🔥ще раз з Днем народження))))"

"Навряд чи в Дубайську спеку 😅, тоді в Майамі хорошо добре злітати вам ❤ ️",

"Стамбул",

"Звичайно, ваше улюблене місце відпочинку",

" Туреччина? Єгипет? ОАЕ? Мальдіви?",

"Летите куди хочете😂😂😂😂",

"З іменинником ❤️ ви нереальні ☺",

"Святкувати день народження Влада", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав свою маму, на яку дуже схожий

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