Відома співачка Віра Брежнєва приміряла образ рудої "бестії" для однієї з картин
Популярна артистка не тільки займається співочою кар'єрою, а також неодноразово знімалася у фільмах, передає Politeka.net.
Красуня з'являлася в кіно в ролі камео, але тепер же вона вирішила здивувати своїх шанувальників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Цього разу зірка постала в образі зухвалої рудоволосої героїні у фільмі "Золото імперії". У трейлері Брежнєва розмахується зброєю і стріляє.
"💥Ми знімали 4 роки тому, процес був дуууже цікавий! Я в цьому образі відчувала себе справжньою розбійницею) і ось тепер ви бачите результат! ️ ️ Вже подивилися першу частину Бендер.Початок? Ps. тато б мною пишався 🤍", - написала Брежнєва.
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