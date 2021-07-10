Відома співачка Віра Брежнєва приміряла образ рудої "бестії" для однієї з картин

Популярна артистка не тільки займається співочою кар'єрою, а також неодноразово знімалася у фільмах, передає Politeka.net.

Красуня з'являлася в кіно в ролі камео, але тепер же вона вирішила здивувати своїх шанувальників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу зірка постала в образі зухвалої рудоволосої героїні у фільмі "Золото імперії". У трейлері Брежнєва розмахується зброєю і стріляє.

"💥Ми знімали 4 роки тому, процес був дуууже цікавий! Я в цьому образі відчувала себе справжньою розбійницею) і ось тепер ви бачите результат! ️ ️ Вже подивилися першу частину Бендер.Початок? Ps. тато б мною пишався 🤍", - написала Брежнєва.

За годину публікація зібрала понад 70 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Мамасіта, я вражений💔", " Ну так вийшло, що ні. Треба цю справу виправити!Ну просто Ума Турман нашого часу. Будемо чекати 15 Липня👏 👏 👏", " такий несподіваний образ!🔥 🔥 🔥 ", "Вірочка 😮 ось це сюрприз 👏 🔥 🙌 ❤ ️ Браво моя хороша🔥", " яка се**і... Уууух🔥 🔥 🔥 🔥 🔥"," ууу яка тут Віра😮!👏 Треба неодмінно подивитися!🙌 😂 ", "Віра ти 🔥🔥", "❤️❤️❤️Віра", - написали користувачі Мережі.

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