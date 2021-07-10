"Холостяк" Микита Добринін повіз дружину Дашу Квиткову в пологовий будинок
Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є переможницею шоу" Холостяк " і вже встигла вийти заміж за головного героя програми - Микиту Добриніна. Зараз Красуня на останніх тижнях вагітності і пара дуже чекає народження первістка. Вночі Даші терміново знадобилася допомога лікарів, тому довелося їхати в пологовий будинок.
Даша розповіла в Instagram свої переживання:
"Вчора вночі ми мчали в пологовий будинок, з чітким відчуттям, що під ранок будемо вже з сином.
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Хвилювання не було, чесно.
В голові лише були картинки і питання: який він буде?
"смаглявий і чорнявий, з кучерявим волоссям? а якого кольору будуть очі?..»
їхала і прокручувала у себе ці питання в голові, а потім зрозуміла, яким би він не був, він все одно буде найкращим сином для нас. Помилкові сутички.
повертаємося додому о 2: 00 ночі. Продовжуємо чекати".
Микита теж написав публікацію в Instagram:
"Сьогодні була відповідальна ніч. Сутички, їхали в пологовий будинок, зустрілися з доктором.
Це просто фото серйозне, а так ми на радості і в очікуванні.
Спасибі тобі, що читаєш і переживаєш разом зі мною, разом з нами і теж чекаєш того самого моменту".
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