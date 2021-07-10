Дочка відомого пародиста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової, Ліза, підкорила своїм артистизмом

Ліза Галкіна разом зі своїм братом, Гаррі, з'явилася на світ 18 вересня 2013 року, передає Politeka.net. Максим Галкін прийняв рішення знімати й показувати своїх дітей, щоб пропав інтерес у настирливих папараці.

Артист регулярно викладає нові фото і відео з дітьми. Цього разу Галкін опублікував кадри того, як Ліза вчить танцювати у дворі батьківського замку в селі Грязь. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Маленька красуня знайшла вихід, якщо ніхто не хоче танцювати в парі, чи нема партнера. Ліза взяла кофту і станцювала разом з нею. При цьому на тлі можна було почути голоси Максима Галкіна і Алли Пугачової.

"Лайфхак від Лізи для самотніх танців💃 🏼 😊", - підписав відео шоумен.

За 20 хвилин публікація зібрала майже 200 тисяч лайків і багато коментарів:

👍 👍 👍 ", "Ну, яка ж Лізок - солоденька)))❤️😍", " яка чудова диво-дитина скільки ідей скільки фантазії дивлюся із захопленням і розчуленням. 🙌 ❤ ️ 😍 🤗 ", "Ну всеееее пташка полетіла))))", "яка вона красива майбутня актриса", "хто ж з тобою не захоче танцювати,красуня", "Максим Ну як же це круто насолоджувати правильним вихованням дітей, відчуваючи природу ... це так чіпає і мотивує".

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