Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, похвалилася молодшим сином

Крім того, що Анна Саліванчук популярна артистка, також вона і мати двох дітей, передає Politeka.net.

Красуня у своєму Instagram часто показує двох синів, Гліба і Микиту. Цього разу зірка вирішила показати молодшенького, який ще ходить в підгузниках.

Зірка обіймала Микиту, який посміхався і виглядав задоволеним і щасливим малюком.

У пості Анна розповіла трохи про своїх малюків. За словами актриси, обидва її сина плавають з народження.

"Водне середовище для дитини не нове: в утробі мами він розвивається саме в таких умовах. До того ж, навички плавання є у діток з самого народження", - розповіла Саліванчук.

Як зазначила дружина продюсера "Квартал 95", у дітей є ці навички з народження, тому залишається їх тільки відточити.

"Як тільки народився Гліб - почала з ним активно займатися. Микита не відставав. Як результат - в 6 місяців обидва сини прекрасно самостійно плавають!",- розповіла Анна.

Артистка підкреслила, що зараз вона не бере на відпочинок надувних кіл або нарукавників.

"Можу пишатися і синами і собою, чого вже скромничати? Але зараз хочу розповісти більше про інше.

Трусики для плавання. Так, здавалося б, дрібниця... А ні! Незамінна річ в тренуваннях або на відпочинку", - поділилася секретом артистка.

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