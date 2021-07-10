Відома українська телеведуча Лідія Таран показала результати своєї нової фотосесії і попросила пораду у людей
Як передає Politeka.net, з посиланням на Instagram теледіви.
Лідія Таран регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. Ведуча ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, а й дарує мотивацію і натхнення.
Цього разу вона вирішила показати результати нової фотосесії, а також попросила фоловерів, щоб вони порадили їй, що подивитися YouTube.
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Локацією для знімків Таран став бюст стародавнього грека.
"Бувши, а не здаватися! 🤓 На першій фотке я дати дорівнятися интектуальним виразом обличчя з бюстом розумний стародавній грек. Проте ми явно різний - за всіма параметрами. І це видно на друге фотци😙 Якщо серйозно, те просити вашої ради! Я загубитися в YouTube🙄", - написала Таран.
"Ліда ти прекрасна як Ангел небесний..) ",- пишуть в мережі.
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