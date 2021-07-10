Известная украинская телеведущая Лидия Таран показала результаты своей новой фотосессии и попросила совет у людей
Как передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм теледивы.
Лидия Таран регулярно общается с поклонниками посредством соцсетей. Ведущая делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение.
В этот раз она решила показать результаты новой фотосессии, а также попросила фолловеров, чтобы они посоветовали ей, что посмотреть YouTube.
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Локацией для снимков Таран стал бюст древнего грека.
"Быть, а не казаться! 🤓 На первой фотке я хочу сравниться интектуальним выражением лица с бюстом разумного древнего грека. Но мы явно разные - по всем параметрам. И это видно на второй фотци😙 Если серьезно, то прошу вашего совета! Я потерялась в YouTube🙄", - написала Таран.
"Лида ты прекрасна как Ангел Небесный..)", - пишут в сети.
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