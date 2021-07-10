Відома співачка Анастасія Приходько звернулася до своїх хейтерів

Зірці набридло, що її голос порівнюють з чоловічим, тому записала пояснювальне відео, передає Politeka.net.

За словами артистки, в 16 років її голос "поламався", після чого він став низьким. Однак деякі користувачі Мережі розпускають чутки, що Приходько п'є алкоголь і багато курить. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кадри артистка записала стоячи у ванній в халаті і розчісуючись. Примітно, що на обличчі Приходько не було макіяжу.

"Не витримала моя душа... Дуже багато людей, коментаторів, я б так сказала, які знаєте, що говорять? Що у Приходько голос, як у мужика. Я ось зараз звертаюся до цих тупих, щоб роз'яснити ситуацію", - повідомила співачка.

За словами Приходько, у неї найнижчий жіночий співочий голос з широким діапазоном - контральто, яким володіла, зокрема, Едіт Піаф.

"Цей голос називається "контральто". Вивчи це, тупиця!... Такий голос, як у мене з чоловічими нотками, є тільки у мене в цій країні... Це найрідкісніший голос, коли можна співати і жіночим, і чоловічим. Але ти настільки тупий, що думаєш - у мене прокурений, пропитий голос", - рознесла свого хейтера Настя.

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