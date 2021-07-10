Відомий співак Сергій Лазарєв заінтригував новим фото навіть Ані Лорак

Як пише Politeka.net, Сергія називають в мережі "таємним коханцем" Ані Лорак. Красунчик активно веде соціальні мережі, де часто публікує провокаційні знімки.

Ані лорак, Сергій Лазарєв

Цей раз не став винятком, адже Лазарєв опублікував нове фото, на якому був в одних плавках. Сергій стояв в океані, насолоджуючись теплою водичкою. Як можна зрозуміти, красень відпочивав в Майамі.

"Жаришка ! за межею 18+!! Це Майамі, дитинко", - написав Лазарєв.

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"Вогонь", - відразу прокоментувала Ані Лорак.

"Вогонь-це наш дует, який ми скоро представимо)", - відповів Сергій.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"А чи точно це той додаток?!... ))) ", "Гарний чоловік в красивих трусах", " Офігенне фото. Потрібен вогнегасник. Це законно бути таким шикарним!?", "Ось це Я розумію, жаришка"," чудово виглядаєте, Сергій)"," чекаємо дует з Ані Лорак","Ось це пожежа, вершина спокуси".

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