Відомий співак Сергій Лазарєв заінтригував новим фото навіть Ані Лорак

Як пише Politeka.net, Сергія називають в мережі "таємним коханцем" Ані Лорак. Красунчик активно веде соціальні мережі, де часто публікує провокаційні знімки.

Цей раз не став винятком, адже Лазарєв опублікував нове фото, на якому був в одних плавках. Сергій стояв в океані, насолоджуючись теплою водичкою. Як можна зрозуміти, красень відпочивав в Майамі.

"Жаришка ! за межею 18+!! Це Майамі, дитинко", - написав Лазарєв.

"Вогонь", - відразу прокоментувала Ані Лорак.

"Вогонь-це наш дует, який ми скоро представимо)", - відповів Сергій.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"А чи точно це той додаток?!... ))) ", "Гарний чоловік в красивих трусах", " Офігенне фото. Потрібен вогнегасник. Це законно бути таким шикарним!?", "Ось це Я розумію, жаришка"," чудово виглядаєте, Сергій)"," чекаємо дует з Ані Лорак","Ось це пожежа, вершина спокуси".

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