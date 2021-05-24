Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают отношения с артисткой Ани Лорак, показался на красной дорожке RU.TV 2021

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазарев очень популярен среди русскоязычных слушателей. О красавчике заговорили все после дуэта с Владом Топаловым, хотя коллектив просуществовал 6 лет. Сейчас Лазарев активно ведет социальные сети и появляется часто с украинской певицей Ани Лорак, из-за чего СМИ поговаривают о романе между артистами.

В этот раз Сергей опубликовал фото в Инстаграм, показавшись на церемонии RU.TV 2021. Красавчик был в рубашке, галстуке, пиджаке и штанах, позируя на фоне фото-зоны. Как можно понять, Лазарев не получил награду как лучший певец, куда его номинировали, но у красавчика оказался лучший фан-клуб:

"Премия RuTv-2021 ! У меня самый лучший фан-клуб! И этот Самовар ВАШ! спасибо за многолетнюю любовь и поддержку".

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Боже, Сереж, какой красавец", "Да потому что ты поешь классно, сам виноват", "Сергей Вячеславович, спасибо Вам большое за все! Вы самый лучший, мы Вас от всей души поздравляем с победой! Очень любим и гордимся!", "Сергей Вячеславович, спасибо Вам большое за все! Вы самый лучший, мы Вас от всей души поздравляем с победой! Очень любим и гордимся!", "Красавчик".

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