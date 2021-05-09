Артист Сергей Лазарев, которому приписывают тайные отношения с поп-дивой Ани Лорак, не устает доказывать, что он заботливый отец двоих детей

Как сообщает Politeka.net, известный певец-красавчик, женский сердцеед и завидный жених Сергей Лазарев самостоятельно воспитывает сына Никиту и дочку Анну, которых ему родила суррогатная мать.

Артист старается всё свободное время от концертной деятельности проводить со своими наследниками, которых он оберегает от излишнего внимания.

На новых кадрах, которые Сергей разместил у себя в Инстаграм, счастливое семейство наслаждается хорошей погодой во время прогулки возле реки.

«С моими солнышками ☀️ ☀️! Вспоминаю, что у меня есть подобная фотография с отдыха с моими родителями и братом, сделанная , когда нам было почти столько , сколько Нику с Анютой! как быстро летит время, как быстро быстро растут дети и взрослеем мы… наслаждайтесь», - написал Сергей Лазарев.

Поклонницы засыпали своего кумира восхищенными комментариями, назвав увиденное идиллией. От их взгляда не ускользнуло ничего, они отметили, что дети очень похожи на папу, особенно улыбкой. А еще их удивило, как быстро выросла дочь певца Аня.

"Семья😍😍😍 Хорошего отдыха😍",

" Это Аня??? 😮",

"Доброго и самого приятного дня ! А мы ждали, такую семейную фоточку!❤️❤️",

"Аааааааааааа, как дышать то, я эту фотку ждала больше всего на свете😍😍😍😍😍😍😍😍",

"Какие чудесные малыши😍 Никита очень на Вас похож))",

"Какие вы красивые😍😍😍лучезарные😍😍😍",

" У ты бозе мой какие вы милые вместе",

"Ангелочки😍❤️ какие взрослые🥺🙏",

"А улыбка у всех папина🥰🥰😻",

"Какие вы классные!! Мегаяркие и стильные 🥰🔥", - пишут в сети.

Напомним, что страстный "любовник" Ани Лорак засветился с горячей блондинкой в самых смелых позах: "Это потрясающе".

Как сообщала Politeka, «Любовник» Ани Лорак променял певицу на знойную блондинку в мини: «С девушкой смотрится как-то…».

Также Politeka писала, «Любовник» Лорак Лазарев показал эффектной блондинке, на что способен: с таким хоть на край света.